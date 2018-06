München (AFP) Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sieht CDU und CSU in ihrem Flüchtlingsstreit "noch längst nicht überm Berg". Er bedaure sehr, dass die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nun gewährte Frist von zwei Wochen für so viel Fasziniation sorge, sagte Seehofer am Montag nach einer CSU-Vorstandssitzung in München vor Journalisten. Es gehe "nur vordergründig" um diese zwei Wochen - "in der Substanz" gehe es um die grundlegenden Fragen des Streits.

