München (AFP) Im verfahrenen Unionsstreit um die Flüchtlingspolitik hat Bundesinnenminister Horst Seehofer im CSU-Vorstand ein Kompromissmodell vorgestellt. Demnach will der CSU-Chef ab sofort alle Asylbewerber an den deutschen Grenzen zurückweisen lassen, die mit einem Wiedereinreiseverbot nach Deutschland belegt sind, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus CSU-Kreisen. Gleichzeitig wolle er weitere Maßnahmen für den Fall vorbereiten, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) keine europäische Vereinbarung gelinge.

