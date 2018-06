Damaskus (AFP) Die US-geführte Koalition gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien hat Berichten der Staatsmedien zufolge tödliche Luftangriffe auf eine Stellung der Regierungstruppen geflogen. "Maschinen der amerikanischen Koalition haben eine unserer militärischen Stellungen in der Gegend von al-Hari südöstlich von Albu Kamal bombardiert", berichtete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana in der Nacht zum Montag unter Berufung auf Armeekreise. Der Ort liegt in der östlichen Provinz Deir Essor. Mehrere Menschen seien bei dem Angriff getötet worden, berichtete Sana.

