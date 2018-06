New York (AFP) UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat die umstrittene Trennung von Einwandererfamilien an der Grenze zwischen den USA und Mexiko scharf kritisiert. "Kinder dürfen nicht durch die Trennung von ihren Eltern traumatisiert werden", erklärte Guterres' Sprecher Stéphane Dujarric am Montag in New York. Migranten müssten grundsätzlich "mit Respekt und Würde" behandelt werden - und "im Einklang mit internationalem Recht".

