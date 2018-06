Brüssel (AFP) Ein weiterer Kontaktmann des Paris-Attentäters Salah Abdeslam ist unter Auflagen freigelassen worden. Ali Oulkadi wurde am Montag in Frankreich aus der Haft entlassen und in Belgien unter richterliche Aufsicht gestellt, wie die französische und die belgische Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag mitteilten. Oulkadi hatte Abdeslam am 14. November, dem Tag nach den Anschlägen mit 130 Toten, durch Brüssel gefahren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.