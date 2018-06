Wuppertal (AFP) Wegen eines Sexualdelikts an einer Altenheimbewohnerin in Solingen hat die Kriminalpolizei einen 48-jährigen Verdächtigen festgenommen. Der Mann aus Solingen soll sich nach derzeitigem Ermittlungsstand in einer Nacht Ende Mai Zugang zum Zimmer des 84-jährigen Opfers verschafft und dort die Tat begangen haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag in Wuppertal mitteilten. Der Verdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.