Berlin (AFP) In der Debatte um die Zurückweisung von Flüchtlingen an der deutschen Grenze hat sich die AfD gegen europäische Vereinbarungen ausgesprochen. "Es gibt keine multilaterale Lösung", sagte Partei- und Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland am Dienstag in Berlin. Wenn Deutschland aber in einem nationalen Alleingang Flüchtlinge abweise, könne dies in einem "Dominoeffekt" andere Länder zwingen, diesem Vorbild zu folgen. "Und das halten wir für richtig."

