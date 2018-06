Berlin (AFP) Eineinhalb Jahre nach dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche haben Angehörige der Opfer einem Medienbericht zufolge erste Bescheide über monatliche Rentenzahlungen bekommen. Die Enttäuschung bei den Hinterbliebenen über den Inhalt dieser Bescheide sei aber groß, erklärte die Sprecherin der Gruppe, Astrid Passin, am Dienstag im Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). "Viele empfinden das, was die Bundesregierung uns nun anbietet, als lächerlich und peinlich."

