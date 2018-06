Paris (AFP) Wegen Schwarzarbeit an der Deutschen Botschaft in Paris ist die Bundesrepublik zur Zahlung von rund 15.000 Euro verurteilt worden. Das Arbeitsgericht in Paris sprach einem früheren Mitarbeiter der Botschaft die Summe als Entschädigung zu, wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus verschiedenen Quellen erfuhr. Sein Anwalt kündigte Rechtsmittel gegen das Urteil an. Der Kläger hatte insgesamt 220.000 Euro verlangt.

