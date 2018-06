Offenbach (AFP) Im hessischen Hanau sind drei Männer durch einen Stromschlag schwer verletzt worden, als sie mutmaßlich Kupferkabel stehlen wollten. Das ergaben die Ermittlungen nach dem Unglück am Montag, wie die Polizei in Offenbach am Dienstag mitteilte. Die Männer sind demnach 25, 30 und 33 Jahre alt.

