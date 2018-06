Frankfurt/Main (AFP) In Frankfurt am Main ist in der Nacht zum Dienstag eine Halle mit Luxusautos niedergebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, fiel die Stahlkonstruktion der rund 5000 Quadratmeter großen Lagerhalle im Stadtteil Fechenheim "letztendlich wie ein Streichholzgebilde in sich zusammen". Unter anderem "hochpreisige Fahrzeuge" aus einer Autowerkstatt wurden demnach von den Flammen zerstört. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar, verletzt wurde niemand.

