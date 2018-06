Berlin (AFP) Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und stellvertretende CDU-Chef Armin Laschet hat an CDU und CSU appelliert, den Asylstreit rasch zu beenden. Das beste Mittel sei immer eine sachliche Problemlösung, "keine Konfrontation, erst recht nicht ein Streit, wie wir ihn jetzt erlebt haben", sagte Laschet am Montagabend in den ARD-"Tagesthemen". Ein solcher Streit mache "auch die Extreme stark", warnte er. Mit Blick auf die Union sagte er, jeder wisse, "was auf dem Spiel steht, wenn diese über Jahrzehnte gewachsene Verbindung gefährdet würde".

