Berlin (AFP) Carlo Chatrian wird nach Medienberichten neuer Berlinale-Chef. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) werde den bisherigen Leiter des Filmfestivals von Locarno am Freitag als neuen Berlinale-Direktor vorstellen, berichteten die "Bild"-Zeitung und die "B.Z." am Dienstag unter Berufung auf Kreise der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin (KBB). Damit würde der 46-jährige Italiener auf Dieter Kosslick folgen, dessen Vertrag im Mai 2019 ausläuft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.