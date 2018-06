Gütersloh (AFP) Immer mehr Menschen unter 60 Jahren erhalten in Deutschland künstliche Kniegelenke. Zwischen 2013 und 2016 stieg die Zahl der Eingriffe in dieser Altersgruppe um 23 Prozent, wie aus einer am Dienstag in Gütersloh veröffentlichten Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung hervorgeht. Je jünger die Patienten seien, desto höher sei allerdings auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Prothese später ausgewechselt werden müsse.

