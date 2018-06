Luxemburg (AFP) Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen ist mit ihrer Klage gegen die vom EU-Parlament erhobene Rückforderung von Zahlungen in Höhe von knapp 300.000 Euro für eine als parlamentarische Assistentin angestellte Mitarbeiterin gescheitert. Das EU-Gericht in Luxemburg bestätigte am Dienstag einen entsprechenden Beschluss des Parlaments. Die frühere Europaabgeordnete habe nicht nachweisen können, dass die Tätigkeit der Mitarbeiterin tatsächlich an das Abgeordnetenmandat geknüpft gewesen sei. (Az. T-86/17)

