Paris (AFP) Frankreich hat die Familientrennungen an der US-Grenze zu Mexiko scharf kritisiert. Regierungssprecher Benjamin Griveaux nannte die Bilder von der Grenze am Dienstag im TV-Sender France 2 "schockierend". "Ich will nicht, dass in Europa so etwas geschieht wie in den USA", betonte er. Europa und die USA hätten "nicht dasselbe Zivilisationsmodell" und teilten "bestimmte Werte" nicht, sagte Griveaux.

