Brüssel (AFP) Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles hat bei einem Besuch in Brüssel vor einem deutschen Alleingang in der Flüchtlingspolitik gewarnt. Es sei falsch zu glauben, dass "europäische Probleme durch Verletzung des EU-Rechts gelöst werden könnten", sagte Nahles am Dienstag. Sie spielte damit auf die Forderung von CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer an, Flüchtlinge an den deutschen Grenzen zurückzuweisen.

