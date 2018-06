Kiew (AFP) Bei Protesten vor dem Parlament in Kiew ist es am Dienstag zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der ukrainischen Polizei gekommen. Protestteilnehmer rissen nach Polizeiangaben am Dienstag Metallabsperrungen nieder, um das Parlamentsgebäude zu stürmen. Bei den gewaltsamen Auseinandersetzungen wurden mehrere Polizisten verletzt, mindestens ein Demonstrant wurde festgenommen. Die Behörden verschärften daraufhin die Sicherheitsvorkehrungen und postierten 500 zusätzliche Polizisten vor dem Parlament.

