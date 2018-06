Washington (AFP) In den USA ist ein früherer CIA-Mitarbeiter angeklagt worden, der Informationen über eine zweifelhafte Cyberspionage-Technik des Geheimdienstes an die Enthüllungsplattform Wikileaks weitergegeben haben soll. Der 29-Jährige habe die Informationen von der CIA gestohlen, um sie zu veröffentlichen, teilte das US-Justizministerium am Montag (Ortszeit) mit. Mit der Cyberspionage-Technik hatte sich die CIA den Enthüllungen zufolge Zugang zu Smartphones und Fernsehern verschafft, um die Geräte zum Abhören zu nutzen.

