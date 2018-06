Berlin (dpa) - Die Besetzung der ProSiebenSat.1-Show "The Voice of Germany" nimmt wieder Form an: Michael Patrick Kelly soll nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung die Nachfolge des Finnen Samu Haber antreten. "Es können gerne alle spekulieren", sagte ein ProSiebenSat.1-Sprecher. "Wer die Coaches sind, werden Sat.1 und ProSieben am Donnerstag auf der Fernsehmesse Screen Force verkünden." Haber hatte vor etwa vier Wochen seinen Abschied bekanntgegeben.

