Frankfurt/Main (AFP) Weil sie in ihren Boutiquen in Frankfurt am Main in großem Stil Plagiate von Luxusartikeln verkauft haben soll, ist die 38-jährige Betreiberin der Geschäfte festgenommen worden. Ihr wird unter anderem gewerbsmäßiger Betrug zur Last gelegt, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Mittwoch mitteilte. Sie soll die Produkte demnach als angebliche Outletware im Vergleich zu den Originalpreisen leicht reduziert angeboten haben.

