Berlin (AFP) Vor dem Hintergrund des Handelsstreits zwischen den USA und China hat der Autobauer Daimler die Ergebnis-Erwartungen für das laufende Jahr nach unten korrigiert. Hauptgrund dafür sei, dass aufgrund der erhöhten Zölle für US-Fahrzeuge in den chinesischen Markt von geringeren als bisher erwarteten SUV-Absätzen sowie höheren Kosten auszugehen sei, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die dadurch erwarteten Verluste könnten in anderen Märkten nicht vollständig kompensiert werden.

