Bonn (AFP) Die Millionen Radiohörern in Deutschland drohende Abschaltung des Ukw-Netzes ist vermutlich abgewendet. Fünf Eigentümer der Ukw-Antennen und die Sendernetzbetreiber einigten sich in dem erbitterten Streit auf Eckpunkte für eine vertragliche Regelung, wie die Bundesnetzagentur am Dienstagabend in Bonn mitteilte.

