Hamburg (AFP) Knapp ein Jahr nach den schweren Krawallen beim G-20-Gipfel in Hamburg ist in Frankreich die Wohnung von zwei Verdächtigen durchsucht worden. Eine 25-jährige Frau und ein 35 Jahre alter Mann wurden vorläufig festgenommen, wie die Polizei Hamburg am Mittwoch mitteilte. Gegen die beiden wird demnach wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs ermittelt.

