Berlin (AFP) Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat ungeachtet der steigenden Zahl von Kindern in Kindertagesstätten weitere Investitionen angemahnt. "Damit es jedes Kind packt, müssen wir weiter in die frühkindliche Bildung investieren", erklärte Giffey am Mittwoch in Berlin anlässlich der Veröffentlichung eines Berichts zur Kindertagesbetreuung in Deutschland. In der Kita würden "die Weichen gestellt für Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit".

