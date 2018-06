Berlin (AFP) Die Grünen kritisieren die CSU wegen ihres Widerstandes gegen die deutsch-französischen Beschlüsse zur Europapolitik scharf. Das Auftreten von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nehme "immer mehr Trump'sche Züge an", sagte die Grünen-Europaexpertin Franziska Brantner am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. "Dass er nun den Koalitionsausschuss einberufen will, weil Merkel und Macron eine europäische Lösung auf den Weg bringen könnten, spricht für sich: es geht ihm um die Inszenierung von Krawall, nicht um Politik mit Substanz."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.