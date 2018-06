Lyon (AFP) Der Schmuggel von Papageien, Affen undanderen exotischen Tieren greift um sich: Nach Angaben von Interpol sind bei einer weltweiten Razzia hunderte kriminelle Tierhändler aufgeflogen. Bei der Aktion in mehr als 90 Ländern wurden im Mai mehr als 1400 Verdächtige identifiziert, wie die Polizeiorganisation am Mittwoch in Lyon mitteilte.

