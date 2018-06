Berlin (AFP) Das Deutsche Kinderhilfswerk appelliert zum Weltflüchtlingstag am 20. Juni an Staat und Gesellschaft, bei der Integration von Flüchtlingskindern nicht nachzulassen. Wie die Organisation am Mittwoch forderte, sollte das Integrationsgesetz ergänzt werden, damit Flüchtlingskinder und ihre Familien stärker als bisher an der Gesellschaft teilnehmen könnten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.