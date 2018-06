Berlin (AFP) Die Spitzen der Koalition wollen am kommenden Dienstag über die Flüchtlings- und die Europapolitik beraten. Das teilte CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer am Mittwoch in Berlin mit. An dem Treffen sollen demnach die Partei- und Fraktionschefs von CDU, CSU und SPD sowie Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) und Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) teilnehmen.

