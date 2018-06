Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in der Debatte um die Flüchtlingspolitik abermals ihr Bestehen auf europäischen Lösungen bekräftigt. "Migration ist eine europäische Herausforderung", sagte Merkel am Mittwoch in Berlin bei einer Gedenkstunde für die Opfer von Flucht und Vertreibung. "Und es geht um den Zusammenhalt dieser Europäischen Union."

