Bremen (AFP) Einen Tag nach Niedersachsen hat auch Bremen den Reformationstag zum Feiertag erklärt. Ein entsprechendes Gesetz beschloss die Bürgerschaft am Mittwoch in zweiter und abschließender Lesung. Der 31. Oktober ist damit in der Hansestadt bereits ab diesem Jahr arbeitsfrei.

