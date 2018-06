Kassel (AFP) Schüsse aus Freude über den zweiten Sieg der russischen Nationalelf bei der Fußballweltmeisterschaft haben am Dienstagabend in Kassel einen Polizeieinsatz ausgelöst. Besorgte Nachbarn wählten wegen der aus einem Haus abgefeuerten Schüsse den Notruf, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Daraufhin rückten Beamte mehrerer Polizeireviere zum Ort des Geschehens aus und sperrten den vermeintlichen Gefahrenbereich weiträumig ab.

