Stuttgart (AFP) Zwei Sondengänger haben auf der Suche nach Munition in Baden-Württemberg zufällig einen wertvollen Silberschatz aus dem Mittelalter entdeckt und anschließend offenbar unter sich aufgeteilt. Erst Monate nach dem Fund von fast zehntausend Silbermünzen bei Ellwangen meldete einer der Militariasammler die Entdeckung beim Landesamt für Denkmalpflege, wie die Behörden am Mittwoch in Stuttgart und Ellwangen mitteilten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.