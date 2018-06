München (AFP) Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) davor gewarnt, die Migrationspolitik und die europäische Haushaltspolitik miteinander zu vermischen. Beide Themenfelder "dürfen nicht unzulässigerweise vermengt werden", sagte Söder am Mittwoch am Rande eines Treffens seiner Landesregierung mit der Regierung von Österreich in Linz.

