Brüssel (AFP) Die EU hat ihre Energiesparziele deutlich angehoben. Die Unterhändler des EU-Parlaments, der Mitgliedstaaten und der Kommission einigten sich am Dienstagabend auf eine Steigerung der Energieeffizienz in der EU um 32,5 Prozent bis 2030, wie die Kommission in Brüssel mitteilte. Das Ziel könne zudem in fünf Jahren erneut angehoben werden. Die aktuell geltenden Vorgaben sehen eine Steigerung der Energieeffizienz um 20 Prozent bis 2020 vor.

