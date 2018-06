Genf (AFP) Regierungstreue syrische Streitkräfte haben nach Einschätzung von UN-Ermittlern während der Belagerung der Rebellenhochburg in der Region Ost-Ghuta auf verbrecherische Methoden der Kriegführung zurückgegriffen. Zivilisten seien dort wahllos beschossen und systematisch von der Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten abgeschnitten worden, erklärte die UN-Untersuchungskommission für Syrien am Mittwoch in Genf. Die Strategie sei "barbarisch".

