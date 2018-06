New York (AFP) Der bekannte US-Kardinal Theodore McCarrick darf wegen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs das Priesteramt nicht mehr ausüben. Papst Franziskus habe eine entsprechende Anweisung erteilt, teilte am Mittwoch der Kardinal von New York, Timothy Dolan, mit. McCarrick beteuere weiter seine Unschuld, habe die Entscheidung aber akzeptiert.

