Mainz (AFP) Kurz vor der Mitte der Wahlperiode wenden sich die Wähler in Rheinland-Pfalz laut einer Umfrage von der regierenden SPD ab. Die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Malu Dreyer kommen in der am Donnerstag veröffentlichten Erhebung des Instituts Infratest dimap für den Südwestrundfunk nur noch auf 29 Prozent und verlieren damit gegenüber der vorigen Umfrage vom Dezember acht Punkte. Die AfD gewinnt fünf Punkte und schiebt sich mit 13 Prozent auf Platz drei.

