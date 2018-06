Istanbul (AFP) Der Amnesty-Ehrenvorsitzende in der Türkei, Taner Kilic, muss weiter in Haft bleiben. Dies entschied ein Gericht in Istanbul am Donnerstag, wie die Menschenrechtsorganisation Amnesty International in der Türkei mitteilte. Das Gericht habe entschieden, "unseren Kollegen Taner Kilic, der bereits ein Jahr rechtswidrig inhaftiert war, im Gefängnis zu lassen", hieß es in der Erklärung. "Alle Beweise zeigen, dass er unschuldig ist. (...) Diese Ungerechtigkeit ist nicht hinnehmbar." Die nächste Anhörung wurde für den 7. November angesetzt.

