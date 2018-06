Bordeaux (AFP) Eine junge Deutsche ist bei einem Surf-Unfall an der französischen Atlantikküste ums Leben gekommen. Die 24-Jährige konnte in dem Badeort Naujac-sur-Mer am Donnerstag nur noch tot aus dem Meer geborgen werden, wie die Polizei mitteilte. Sie hatte mit ihrem Freund und anderen Sportlern an einer Surfschulung teilgenommen.

