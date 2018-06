Karlsruhe (AFP) Für eine MRT-Untersuchung müssen gesetzlich krankenversicherte weiterhin einen Radiologen aufsuchen. Diese Beschränkung ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, wie das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss entschied. Es wies damit eine Beschwerde von Eckart Fleck ab, früherer Direktor des Deutschen Herzzentrums in Berlin. (Az: 1 BvR 3042/14)

