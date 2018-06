Düsseldorf (AFP) Angesichts des Mangels an Spenderorganen in Deutschland wollen die Bundesländer eine neue Debatte über eine verpflichtende Entscheidung zur Organspende anstoßen. "Wir müssen alle Kräfte mobilisieren, um den Negativtrend in Deutschland umzukehren", erklärte Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) zum Abschluss der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) am Donnerstag in Düsseldorf. Der Bundestag solle sich nach dem Willen der Länder erneut mit dem Thema befassen.

