Berlin (AFP) Die Grünen haben der CSU einen offenen Angriff auf die europäische Integration vorgeworfen. Fraktionsvize Konstantin von Notz wandte sich in der "Augsburger Allgemeinen" vom Donnerstag gegen die Pläne von CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer für Zurückweisungen von Flüchtlingen an den Grenzen. Damit stelle die CSU "die Erfolgsgeschichte der europäischen Integration und die Errungenschaften des Schengen-Systems offen in Frage".

