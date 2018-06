Potsdam (AFP) Die deutsche Fernsehserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) ist ab Juli auch in Frankreich und Belgien zu sehen. Wie der Fernsehsender RTL am Donnerstag in Potsdam mitteilte, wurde die seit 1992 laufende Serie an die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender France 2 in Frankreich und La Deux in Belgien verkauft. Der Produktionsfirma UFA Serial Drama sei es damit erstmals gelungen, die Serie ins Ausland verkaufen.

