Nauen (AFP) Im Fall des Brandanschlags auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft im brandenburgischen Nauen strebt die Verteidigung die Entlassung des Hauptangeklagten aus der Untersuchungshaft an. Verteidiger Jens-Michael Knaak sagte am Donnerstag im Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), sein Mandant sitze bereits seit zwei Jahren und vier Monaten ohne rechtskräftiges Urteil in Untersuchungshaft. Er will deshalb vor das Oberlandesgericht ziehen.

