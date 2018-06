Berlin (AFP) Nach dem EuGH-Urteil zu Nitraten in deutschen Gewässern hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) auf die neue Düngeverordnung verwiesen und die Unbedenklichkeit des deutschen Trinkwassers betont. Das Urteil verwundere nicht, denn es beziehe sich auf die "alte" Düngeverordnung, erklärte Klöckner am Donnerstag in Berlin. Diese sei im vergangenen Jahr verschärft worden und ermögliche den Bauern "ökonomisch tragfähig und zugleich ressourcenschonend" zu wirtschaften.

