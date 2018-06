Bagdad (AFP) Human Rights Watch (HRW) hat die irakische Justiz aufgefordert, weniger harte Strafen für ausländische Frauen und Kinder von IS-Kämpfern zu verhängen. Derzeit werde keine Rücksicht auf "individuelle Umstände" genommen, und ein gerechtes Verfahren sei nicht gewährleistet, hieß es in einem am Donnerstag in Bagdad veröffentlichten Bericht der Menschenrechtsorganisation.

