Beirut (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Donnerstag aus Jordanien kommend im Libanon eingetroffen. Am Flughafen in Beirut wurde sie von Regierungschef Saad Hariri empfangen, der ein Abendessen für die Kanzlerin gibt. Beide treffen sich am Freitag erneut zu Gesprächen über die Lage in der Region und der geschätzt rund 1,5 Millionen Flüchtlinge vor allem aus Syrien, die der Libanon aufgenommen hat.

