Fulda (AFP) Ein 81-Jähriger aus Hessen hat wochenlang Lebensmittelketten erpresst. Der Mann aus Sulzbach im Taunus wurde am Donnerstag von Spezialeinheiten der Polizei festgenommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Fulda mitteilten. Der Senior zeigte sich geständig, als Grund gab er Geldnot an. Eine akute Gefährdung der Bevölkerung bestand den Ermittlern zufolge zu keiner Zeit.

