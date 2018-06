Brüssel (AFP) Die Europäische Union will mit den geplanten Zentren für gerettete Flüchtlinge außerhalb der EU kein "Guantánamo für Migranten" errichten. "Das steht unseren europäischen Werte entgegen", sagte EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos am Donnerstag in Brüssel. "Ich will kein Guantánamo für Migranten", versicherte er mit Bezug auf das umstrittene US-Gefangenenlager auf Kuba.

